Computershare acquisice ingage IR Limited

LONDRA: Computershare Limited (ASX: CPU) ha annunciato l'acquisizione di ingage IR Limited.

ingage fornisce software per le relazioni con gli investitori e l'engagement per consentire alle società quotate in borsa di tutto il mondo di sviluppare e gestire la loro funzione di relazioni con gli investitori.

L'azienda ha clienti in 15 paesi a livello globale ed è stata inclusa nella classifica FT1000 delle aziende europee in più rapida crescita nel 2023 e 2024.

Fiona Chalmers, Responsabile globale dei servizi agli emittenti di Computershare, ha dichiarato: "La connettività con gli azionisti sta aumentando la sua importanza strategica per i nostri clienti ed è fondamentale che le aziende mantengano una funzione di relazione con gli investitori del massimo livello in un panorama in rapida evoluzione".

Fonte: Business Wire

