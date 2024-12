SESIP apre la strada ai produttori IoT per soddisfare le nuove regole europee in materia di sicurezza informatica

La metodologia SESIP (EN 17927) di GlobalPlatform offre un quadro di riferimento per la sicurezza ottimizzato e conveniente per i dispositivi e i componenti connessi per adeguarsi alla nuova legge sulla ciberresilienza dell'UE

REDWOOD CITY, California: GlobalPlatform chiede ai produttori di dispositivi e componenti connessi di adottare la sua metodologia SESIP (Security Evaluation Standard for IOT Platforms) per dimostrare conformità alla nuova legge sulla ciberresilienza (CRA) dell'UE, che entrerà in vigore questo mese. La CRA desidera rafforzare e armonizzare la sicurezza informatica in tutta l'UE, creando un nuovo quadro giuridico per tutti i prodotti che si connettono a Internet.

Fonte: Business Wire

