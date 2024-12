Capcom annuncia Onimusha Way of the Sword, il primo nuovo titolo nella serie in oltre 20 anni! Parte un progetto di sequel di Okami!

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato la prossima uscita di Onimusha Way of the Sword, il primo nuovo titolo nella serie Onimusha in più di 20 anni, mentre avvia anche il lavoro a un progetto di sequel di Okami.

La serie Onimusha consiste in giochi d'azione con spade nei quali i giocatori assumono il ruolo di guerrieri dotati dei poteri sovrumani dell'Oni e lottano contro mostri che vogliono dominare il mondo. Onimusha Way of the Sword, la cui uscita in tutto il mondo è prevista nel 2026, è un gioco di fantasia d'ispirazione giapponese ambientato all'inizio del periodo Edo a Kyoto, trasformata in un luogo sinistro da nuvole di Malice.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita