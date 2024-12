Cerimonia del Premio di Intelligenza del Design 2024 tenutasi con grande splendore

HANGZHOU, China: La cerimonia del Premio di Intelligenza del Design 2024 (DIA) si è svolta il 6 dicembre presso il Campus Liangzhu dell'Accademia Cinese delle Arti. Il Robot Umanoide Generale GR-1 di Fourier ha vinto il massimo riconoscimento, il Gran Premio. Il Sistema Robotico per Chirurgia degli Impianti Dentali THETA, l'Esposizione Interattiva Digitale Immersiva dell'Asse Centrale di Pechino, Pic Copilot e il Casco Ventete aH-1 (UK) hanno ricevuto il Premio d'Oro.

Fondato nel 2015, il Premio di Intelligenza del Design (DIA) è il primo premio accademico internazionale nel campo del design industriale in Cina. Sostenendo i valori fondamentali di "Intelligenza Umanistica, Saggezza della Vita, Think Tank Industriale e Intelligenza Scienza-Arte", ha celebrato con successo nove edizioni. Il DIA punta alla professionalità, all'internazionalità e alla prospettiva, rendendolo la competizione di design industriale più influente in Cina e una piattaforma globale importante per discutere del design intelligente e della saggezza innovativa.

L'edizione attuale del DIA è stata ufficialmente lanciata il 15 dicembre 2023 e ha ricevuto oltre 8.000 progetti da 47 paesi e regioni di tutto il mondo, aggiungendo sette nuovi paesi partecipanti e ottenendo per la prima volta la rappresentanza di 76 paesi e regioni. Tra i progetti presentati, 360 opere di 21 paesi e regioni sono state premiate, con 39 opere eccezionali che sono arrivate alla finale. È significativo che il 58% delle opere selezionate non siano ancora sul mercato, e il 56% fanno il loro debutto globale. I progetti di quest'anno riflettono la diversità globale e lo scambio interculturale dell'era contemporanea, coprendo applicazioni all'avanguardia in intelligenza artificiale, interfacce cervello-computer, realtà virtuale, nuovi materiali e altro. Esplorano attivamente nuovi ambiti di realtà aumentata e simbiosi uomo-macchina all'interno di settori emergenti come l'economia a bassa quota, il turismo culturale digitale e la robotica umanoide, promuovendo la ricostruzione e l'aggiornamento delle catene globali di approvvigionamento, innovazione e valore nell'era dell'Industria 4.0.

Sito ufficiale: https://www.di-award.org

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita