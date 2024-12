Frontgrade Gaisler guida l'iniziativa europea per la tecnologia di semiconduttori Ultra Deep Sub-Micron per le applicazioni spaziali

GÖTEBORG, Svezia: Ai sensi di un contratto appena firmato con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Frontgrade Gaisler si pone alla guida di un'ambiziosa iniziativa volta a garantire la leadership europea nelle tecnologie avanzate dei semiconduttori per applicazioni spaziali. Questo progetto è volto a sviluppare la tecnologia di base per alcuni dei circuiti integrati più sofisticati al mondo in ambito spaziale, sfruttando i nodi Ultra Deep Sub-Micron (UDSM) avanzati fino a 7 nm.

Nell'ambito del programma sostenuto dall'ESA, "EEE Space Component Sovereignty for Europe", Frontgrade Gaisler ha avviato una collaborazione con i principali leader del settore, come imec (Interuniversity Microelectronics Centre vzw) e IMST GmbH, per sfruttare la loro esperienza collettiva nell'ambito deli microprocessori ad alte prestazioni, nelle librerie di semiconduttori avanzati e nelle interfacce di memoria ad alta velocità.

Fonte: Business Wire

