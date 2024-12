Biocodex rafforza la resilienza della catena di approvvigionamento con Kinaxis

Il pioniere del microbiota umano investe in una catena di approvvigionamento agile e trasparente per rispondere meglio alle esigenze dei pazienti

OTTAWA, Ontario: Biocodex, un pioniere e leader nella salute del microbiota umano, nonché innovatore nei prodotti farmaceutici, si è alleato con Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), un leader globale per il coordinamento delle catene di fornitura end-to-end, per modernizzare e ottimizzare i suoi processi. Attraverso questa collaborazione, Biocodex mira a ottenere previsioni più precise, semplificare la gestione delle sfide normative e potenziare la resilienza per contrastare le interruzioni.

Biocodex è una società farmaceutica francese a conduzione familiare sviluppata dall'azienda pioniera di microbiota per diventare un'impresa internazionale leader nel settore con il suo portafoglio diversificato incentrato su tre aree specializzate: la cura del microbiota, la salute femminile e le malattie orfane.

Fonte: Business Wire

