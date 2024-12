XwinSys di Rigaku Group cambia nome in Rigaku Semiconductor Instruments

Lo scopo è rafforzare la produzione di apparecchiature per l'imballaggio avanzato dei semiconduttori

TOKYO: XwinSys Technology Development Ltd, una società del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; di seguito “Rigaku”), ha cambiato nome in Rigaku Semiconductor Instruments Ltd (di seguito “RSI”).

Fondata nel 2012 con sede in Israele, RSI è entrata a far parte di Rigaku Group nel 2019. RSI svolge attività di ricerca e sviluppo e produzione di strumenti metrologici per semiconduttori che utilizzano i raggi X. La serie ONYX di dispositivi per l'ispezione e la misurazione non distruttiva dei wafer è stata introdotta in molti paesi. RSI è attiva su un ampio fronte e svolge un ruolo trainante nell'industria dei semiconduttori.

Fonte: Business Wire

