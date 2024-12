I prodotti premiati di Momcozy brillano a livello globale mentre il marchio si espande nel mercato europeo

NEW YORK: Momcozy, leader globale nel settore della cura della mamma e del bambino, continua a consolidare la propria reputazione di eccellenza grazie ai recenti riconoscimenti di settore e alla sua espansione strategica nel mercato europeo. Questi successi riflettono l’impegno costante del marchio nello sviluppo di soluzioni innovative e orientate all’utente, capaci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle madri di tutto il mondo.

Prodotti premiati che ridefiniscono l’eccellenza

I prodotti innovativi di Momcozy hanno conquistato l’attenzione ai Mother&Baby Awards 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore della genitorialità.

Momcozy Mobile Flow Hands-Free Breast Pump M9 ha vinto il Gold Award come "Miglior tiralatte". Questo prodotto rivoluzionario stabilisce un nuovo standard di praticità ed efficienza, permettendo alle madri di tirare il latte senza sforzo, ovunque e in qualsiasi momento.

Momcozy Baby Monitor BM01 si è aggiudicato il Bronze Award nella categoria "Miglior baby monitor". Riconosciuto per le sue caratteristiche all’avanguardia e l’affidabilità delle sue prestazioni, il BM01 è il compagno ideale per la genitorialità moderna.

Ai Loved by Parents Awards 2024, Momcozy ha conquistato due Awards of Lovedbyparents Best Buy PLATINUM:

Momcozy Mobile Style M6 Hands-Free Breast Pump, apprezzato per la sua eccezionale facilità d’uso, il design discreto e l’elevata capacità di raccolta del latte.

Momcozy M9 Double Bundle Electric Breast Pump, definito un "game changer" grazie alla sua tecnologia intelligente e al comfort superiore.

Il Momcozy V1 Pro Hospital-Grade Wearable Breast Pump ha ricevuto il Silver Award ai BizzieBaby Awards 2024, consolidando ulteriormente la reputazione di Momcozy per la sua innovazione e funzionalità di alto livello.

Espansione strategica in Europa

Nel dicembre 2024, Momcozy ha debuttato ufficialmente su MediaWorld, uno dei principali rivenditori italiani di elettronica di consumo e filiale del MediaMarkt Saturn Group, una delle più grandi organizzazioni europee nel settore dell’elettronica al dettaglio. I prodotti Momcozy rappresentano ora l’80% della sezione Baby Care di MediaWorld, con 24 SKU su 30. Questa espansione strategica dimostra l’impegno di Momcozy nel portare le sue soluzioni premium per la cura materna e infantile alle famiglie di tutta Europa.

Chi è Momcozy

Dal 2018, Momcozy offre il massimo comfort alle madri con tiralatte indossabili, reggiseni per l’allattamento e altri prodotti per la cura delle mamme, mantenendo costantemente la posizione di leader nelle categorie di riferimento su Amazon. Sostenuta da oltre 4 milioni di madri in più di 60 paesi, Momcozy propone una gamma completa di prodotti disponibili su molteplici piattaforme, tra cui Amazon, Babylist e Boots. Con un’innovazione continua e un impegno a creare design accoglienti nati dall’amore, Momcozy sta ampliando la propria presenza e il proprio impatto per rendere la vita delle mamme più semplice in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

