Verne svela i piani del suo data center sostenibile di nuova generazione in Finlandia

Il nuovo impianto da oltre 70 MW sarà costruito per carichi di lavoro HPC e IA e interamente alimentato da energie rinnovabili

LONDRA: Verne, il principale fornitore di data center HPC alimentati in modo sostenibile in tutti i paesi nordici, ha annunciato oggi di aver acquisito un sito strategico a Mäntsälä, in Finlandia, svelando i piani per la costruzione del suo quinto data center nordico, rafforzando la posizione dell'azienda come leader nelle soluzioni di data center sostenibili e scalabili.

Con una capacità iniziale di 70 MW, il campus di 10 ettari di Mäntsälä, a 40 minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Helsinki-Vantaa, supporterà i servizi alle imprese ad alta intensità di dati e agli innovatori dell'IA che eseguono High Performance Compute (HPC), machine learning e altri carichi di lavoro ad alta intensità, operando esclusivamente con energia rinnovabile.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita