Boomi rafforza le capacità di gestione dati con l’acquisizione di Rivery, azienda specializzata nell’integrazione di dati avanzata

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e la connettività intelligenti, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo per l’acquisizione di Rivery, azienda specializzata nell’integrazione di dati avanzata che offre la funzionalità all’avanguardia Change Data Capture (CDC) per il trasferimento di dati efficiente e in tempo reale. Il know-how di Rivery nella gestione dei dati permetterà a Boomi di rafforzare la capacità di offrire soluzioni ineguagliate ai clienti e di accelerare la traiettoria di leader nei settori dell’integrazione e dell’automazione. L’acquisizione, che si prevede sarà completata entro la fine del 2024 fatte salve le normali condizioni di chiusura, rafforza l’impegno di Boomi a offrire una piattaforma unificata e integrata per l’automazione e l’integrazione intelligenti, la gestione di API e la gestione dei dati.

Fonte: Business Wire

