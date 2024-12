InEight e Project Control Academy si alleano per promuovere le migliori pratiche di controllo di progetto

SCOTTSDALE, Ariz.: InEight, un leader nel software di controllo di progetti per l'edilizia, e Project Control Academy (PCA), noto istituto di formazione per il controllo di progetto, hanno unito le forze in una collaborazione strategica mirata ad avanzare e standardizzare le pratiche migliori nel campo del controllo di progetto. Questa collaborazione offrirà leadership di pensiero, standard tecnologici, e risorse pratiche – compresi corsi di formazione applicata – per educare i professionisti sulle ultime novità tecnologiche e sulle pratiche migliori nel controllo di progetto.

Mentre i rapidi cambiamenti tecnologici plasmano l'industria edile e le sue pratiche di controllo di progetto, è essenziale restare aggiornati sulle ultime novità in ambito di strumenti, software e tecniche.

Fonte: Business Wire

