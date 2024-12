Falcon 3: l'Istituto dell'innovazione tecnologica degli EAU lancia i modelli ridotti di IA più potenti al mondo utilizzabili anche su infrastrutture leggere, compresi portatili

Funzionalità multimodali con modalità vocale seguiranno nel gennaio 2025

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: L'Istituto dell'innovazione tecnologica (TII, Technology Innovation Institute), un centro leader globale nella ricerca applicata sotto il Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata (ATRC, Advanced Technology Research Council) di Abu Dhabi, ha presentato Falcon 3, l'ultima versione della sua serie open-source di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, large language model). Questa versione innovativa definisce nuovi standard di prestazioni per i piccoli LLM e democratizza l'accesso all'intelligenza artificiale avanzata consentendo al modello di operare in modo efficiente su infrastrutture leggere, compresi computer portatili. Falcon 3 introduce una capacità superiore di ragionamento e capacità migliorate di precisazione, che lo rendono un modello di IA più potente e utilizzabile.

Falcon 3 è progettato per democratizzare l'accesso all'IA ad elevate prestazioni, offrendo modelli potenti ed efficienti. Formato su 14 trilioni di token—più del doppio dei 5,5 trilioni del precedessore—Falcon 3 dimostra prestazioni superiori in vari parametri di riferimento. In particolare, Falcon 3 si classifica tra i primi modelli a livello mondiale che operano su un'unica GPU. Al suo rilascio, Falcon 3 ha raggiunto il primo posto nella classifica globale dei LLM di terzi di Hugging Face, superando altri modelli open-source di dimensioni simili, comprese le varianti Llama di Meta. In particolare, il modello Falcon 3-10B è il primo nella sua categoria, con prestazioni migliori rispetto a tutti i modelli inferiori a 13 miliardi di parametri.

Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, Segretario Generale di ATRC e Consulente del Presidente di Ricerca strategica e Affari tecnologici all'avanguardia degli EAU, ha dichiarato: “Il potere rivoluzionario dell'IA è innegabile. Oggi portiamo avanti i nostri contributi alla comunità dell'IA, particolarmente il settore open-source, con il rilascio della serie di modelli di testo Falcon 3. Questo lancio si sviluppa sulla base definita da Falcon 2, segnando un notevole passo avanti verso una nuova generazione di modelli di IA. Il nostro impegno costante per garantire l'accesso a questi potenti strumenti da parte di tutti e ovunque, riflette la nostra passione per l'eguaglianza globale e l'innovazione inclusiva”.

Falcon 3 Family

La serie Falcon 3 comprende quattro modelli di dimensioni diverse, Falcon3-1B, -3B, -7B e -10B. Rispetto ai predecessori, la nuova serie si distingue particolarmente per l'integrazione senza soluzione di continuità. I modelli sono infatti totalmente compatibili con API (Application Programming Interfaces) e library ampiamente utilizzate, riducendo così notevolmente gli sforzi di integrazione e garantendo la facilità d'uso, con conseguente possibilità per gli utenti di selezionare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Grazie alle prestazioni eccezionali di ragionamento, comprensione linguistica, esecuzione di istruzioni, generazione di codici e compiti matematici, Falcon 3 è pronta a definire nuovi standard nelle capacità di intelligenza artificiale.

Ciascun modello ridotto di Falcon 3 possiede una variante Base e una Instruct classificata tra le più potenti al mondo per dimensioni. Il modello Base consente compiti generativi per tutti gli usi, mentre il modello Instruct è una variante precisa per le applicazioni di conversazione. Falcon 3 è disponibile in inglese, francese, spagnolo e portoghese. I modelli di Falcon 3 hanno inoltre versioni quantizzate che consentono l'integrazione ottimizzata in architetture specializzate, efficienti nelle risorse e leggere per una rapida installazione e inferenza.

La Dott.ssa Najwa Aaraj, CEO del TII, ha affermato: “Il nostro impegno nella ricerca pionieristica e nell'attrarre i talenti migliori è culminato nello sviluppo di Falcon 3. Il risultato è un modello che rappresenta la nostra ricerca di eccellenza scientifica, offrendo migliore efficienza e definendo nuovi parametri di riferimento nella tecnologia dell'IA”.

Il Dott. Hakim Hacid, Direttore della ricerca del Centro di ricerca scientifica digitale e di IA (AIDRC) del TII, ha affermato: “L'IA si sta sviluppando rapidamente e siamo lieti di essere una parte attiva di questo percorso. Falcon 3 si spinge oltre i confini dei piccoli LLM, contribuendo alla comunità open-source offrendo accesso a un'IA dalle migliori prestazioni. Crediamo che questo ultimo rilascio apra una gamma illimitata di opportunità, portando enormi vantaggi, consentendo ad aziende e individui di utilizzare l'IA in modi prima d'ora fuori portata”.

Falcon 3 è disponibile per il download immediato su Hugging Face e su FalconLLM.TII.ae, assieme ai dettagli sui parametri di riferimento.

Il TII sta inoltre introducendo Falcon Playground, un ambiente di test che consente a utenti finali, programmatori, codificatori e ricercatori di esplorare Falcon 3 prima del release ufficiale, offrendo l'occasione di sperimentare e fornire commenti.

Falcon 3 è disponibile su licenza di TII Falcon, la licenza di software su base Apache 2.0 permissiva che comprende una politica di utilizzo accettabile volta a promuovere l'utilizzo responsabile dell'IA.

Ai primi di gennaio 2025, la Falcon 3 Family di modelli introdurrà i nuovi membri con enfasi sulle funzionalità multimodali—comprese modalità testuali, visive, audiovisive e vocali.

