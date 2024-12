Synopsys e SiMa.ai annunciano la sigla di una collaborazione strategica volta ad accelerare lo sviluppo di soluzioni IA all’edge nel settore automotive

La soluzione congiunta velocizzerà lo sviluppo di SoC (System-on-Chip) per applicazioni IVI e ADAS di nuova generazione

SUNNYVALE e SAN JOSE, California: Synopsys (Nasdaq: SNPS ) e SiMa.ai oggi hanno annunciato di avere stretto un accordo di collaborazione strategica finalizzato a offrire congiuntamente una nuova soluzione alle aziende del settore automotive in grado di accelerare lo sviluppo di software e dispositivi a stato solido per specifici carichi di lavoro necessari per le funzionalità abilitata dall’intelligenza artificiale negli autoveicoli di nuova generazione. La soluzione combinerà gli IP-core Synopsys avanzati adatti per l’automazione nella progettazione dell’elettronica (EDA) nel settore automotive, tecniche di verifica assistite da hardware con l’IP-core acceleratore per machine learning (MLA) all’avanguardia SiMa.ai e un ambiente completo per lo sviluppo di applicazioni dello stack software ML ai fini della massima personalizzazione di IP-core, sottosistemi, moduli funzionali di ridotte dimensioni (chiplet) e SoC.

I sistemi avanzati di ausilio alla guida (ADAS) e di intrattenimento nel veicolo (IVI) stanno emergendo come differenziatori chiave per i produttori di autoveicoli offrendo una straordinaria diversità nelle applicazioni. L’avvento delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa (IAGen) in queste applicazioni richiede l’IA all’edge per offrire esperienze multimodali e in tempo reale nell’autoveicolo. Ma le attuali architetture dei veicoli definite da software (SDV) non sono in grado di rispondere alle domande correlate alla varietà di applicazioni e di fornire le capacità di calcolo, le prestazioni e l’affidabilità necessarie. Per competere in questo nuovo ambiente i produttori di autoveicoli hanno bisogno sia di architetture software efficienti in termini di consumo di potenza, verificate riguardo ai carichi di lavoro e predisposte per l’IA sia di soluzioni di co-progettazione hardware-software, dalla fase dei singoli dispositivi a stato solido ai sistemi, per ridurre i costi di sviluppo e i rischi correlati alle tempistiche dell’avvio della produzione.

Synopsys è un partner affidabile per l’ecosistema automotive in tutto il mondo – oltre 50 produttori di apparecchiature originali (OEM) e fornitori Tier 1 hanno adottato le tecnologie di prototipazione virtuale Synopsys – e ha sviluppato più di 1.000 modelli virtuali da IP-core di SoC ad ASIC e circuiti integrati a livello di scheda. Lo stack tecnologico SiMa.ai mette in rilievo la flessibilità – offrendo supporto per il numero più grande possibile di modelli, sensori e applicazioni e ottimizzandoli automaticamente per ottenere prestazioni elevatissime. La soluzione integrata di Synopsys e SiMa.ai sarà progettata per rendere possibile questi vantaggi:

Esplorazione tempestiva dell’architettura: per indicare agli ingegneri che progettano autoveicoli come scegliere nel modo migliore i requisiti prestazionali, di consumo di potenza e delle applicazioni software ai fini dello sviluppo di SoC personalizzati o di terze parti.

per indicare agli ingegneri che progettano autoveicoli come scegliere nel modo migliore i requisiti prestazionali, di consumo di potenza e delle applicazioni software ai fini dello sviluppo di SoC personalizzati o di terze parti. Sviluppo anticipato del software: la soluzione sarà ottimizzata per l’IAGen e funzioni multimodali nonché per fornire un flusso di lavoro completo, comprese emulazione e prototipazione virtuale, per accelerare l’integrazione software/hardware e ridurre il time-to-market.

la soluzione sarà ottimizzata per l’IAGen e funzioni multimodali nonché per fornire un flusso di lavoro completo, comprese emulazione e prototipazione virtuale, per accelerare l’integrazione software/hardware e ridurre il time-to-market. Esperienze nel veicolo differenziate e a costi contenuti: comprovati sottosistemi e blocchi costruttivi allo stato solido per chiplet e SoC ML per il settore automotive altamente performanti, completamente personalizzati per supportare una varietà di carichi di lavoro, che integrano gli strumenti e il software all’avanguardia e di facile uso SiMa.ai.

comprovati sottosistemi e blocchi costruttivi allo stato solido per chiplet e SoC ML per il settore automotive altamente performanti, completamente personalizzati per supportare una varietà di carichi di lavoro, che integrano gli strumenti e il software all’avanguardia e di facile uso SiMa.ai. Possibilità di aggiornamento continuo delle soluzioni IA all’edge per il settore automotive: è possibile sviluppare applicazioni con funzionalità IA a supporto di requisiti attuali e futuri. Inoltre è possibile utilizzare prototipi virtuali e verificare gli aggiornamenti via etere.

“La nostra collaborazione con SiMa.ai permetterà ai produttori di autoveicoli di compiere progressi significativi nell’ammodernamento dei processi di progettazione congiunta hardware/software per soddisfare la richiesta di esperienze nel veicolo avanzate il cui sviluppo è sempre più costoso e complesso”, spiega Ravi Subramanian, direttore gruppo mercati e gestione prodotti presso Synopsys. “La nostra leadership nell’esplorazione dell’architettura, nello sviluppo degli IP-core e nella verifica assistita da hardware, combinata con le funzionalità ML ottimizzate riguardo al consumo di potenza e con risultati innovativi di SiMa.ai, consentirà ai clienti di differenziarsi mentre continuano a soddisfare considerazioni rigorose sui costi e gli standard del settore”.

“La stretta collaborazione con Synopsys ci consente di offrire ai produttori di autoveicoli soluzioni complete e ottimizzate che accelerano i loro cicli di sviluppo”, aggiunge Krishna Rangasayee, Fondatore e Ceo SiMa.ai. “La piattaforma SiMa.ai MLSoC è stata progettata per ottenere le migliori prestazioni possibili con il consumo di potenza minimo in un set diversificato di applicazioni – questo era l’elemento mancante per realizzare le vetture in modo che siano molto più sicure e intelligenti di quelle attuali. Combinando il nostro know-how con il software e gli IP-core all’avanguardia Synopsys offriremo basi solidissime agli OEM nel settore automotive per realizzare esperienze nel veicolo e la guida autonoma all’insegna dell’innovazione”.

È possibile incontrarsi con Synopsys e SiMa.ai al CES 2025

Synopsys e SiMa.ai saranno presenti al CES 2025, dal 7 al 10 gennaio 2025; per saperne di più su come stiamo collaborando per trasformare lo sviluppo di soluzioni IA all’edge nel settore automotive, contattare SynopsysAutomotive@synopsys.com per fissare un appuntamento presso la sede dell’evento.

Informazioni su Synopsys

Catalizzando l’era dell’intelligenza pervasiva, Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS) offre soluzioni di progettazione affidabili e complete dalla fase dei singoli dispositivi allo stato solido ai sistemi, dall’automazione nella progettazione dell’elettronica agli IP-core a semiconduttori e alla verifica e validazione dei sistemi. Stringiamo partnership di fiducia con clienti in relazione a dispositivi a semiconduttori e sistemi in una vasta gamma di settori per massimizzarne le capacità di R&S e la produttività, dando impulso oggi all’innovazione che stimola l’ingegnosità di domani. Per saperne di più visitare www.synopsys.com.

Informazioni su SiMa.ai

SiMa.ai è un’impresa di system-on-chip per il machine learning (MLSoC) all’edge integrati e incentrata sul software, che sviluppa la soluzione ONE Platform for Edge AI che si adatta con flessibilità a qualsiasi framework, network, modello, sensore o modalità. Le applicazioni ML all’edge che vengono eseguite completamente sulla famiglia di prodotti SiMa.ai MLSoC e Modalix decuplicano le prestazioni e l’efficienza energetica, fornendo nell’arco di minuti dati approfonditi a fedeltà superiori per casi d’uso ML che vanno dalla visione artificiale all’IA generativa. Grazie a SiMa.ai i clienti hanno a disposizione nuovi percorsi per realizzare ricavi e significativi contenimenti dei costi al fine di innovare all’edge in molteplici settori – automotive, produzione industriale, retail, aerospaziale, difesa, agricolo e assistenza sanitaria. Per saperne di più visitare www.sima.ai.

Nota: tutti i marchi di fabbrica e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita