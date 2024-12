Coupang e ACI Worldwide Express lanciano un nuovo servizio per i venditori globali per aumentare facilmente le vendite online in Corea

La nuova soluzione offre ai venditori un'evasione degli ordini senza problemi e spedizioni più rapide a costi inferiori per ampliare le vendite e raggiungere i clienti in Corea

SEUL, Corea del Sud: Coupang, una delle aziende commerciali in più rapida crescita al mondo, e ACI Worldwide Express, fornitore leader di logistica globale, hanno lanciato insieme ACI Fulfillment per i venditori Coupang. Il nuovo servizio offre ai venditori di e-commerce in Europa, Australia e Nuova Zelanda una soluzione semplice ed economica per incrementare le vendite verso i consumatori della Corea del Sud. Il programma va a vantaggio sia dei venditori che dei consumatori, dato che ACI fornirà servizi completi di evasione per i venditori, mentre i consumatori di Coupang potranno godere dell'assortimento ampliato offerto da un numero ancora maggiore di venditori di tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

