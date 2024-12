PPG dona strumenti di rifinitura digitale a 15 istituti tecnici in tutta Europa

Il sistema PPG LINQ supporta la formazione sulla rifinitura automobilistica di oltre 1.500 studenti

ROLLE, Svizzera: PPG (NYSE: PPG) oggi ha annunciato di aver donato l'ecosistema digitale di rifinitura automobilistica PPG LINQ™ a 15 istituti tecnici in oltre 10 Paesi negli ultimi 15 mesi. L'iniziativa fa parte dell'impegno dell'azienda, quantificato in oltre 2 milioni di dollari nel 2025, per investire in iniziative di sviluppo della forza lavoro mirate ad affrontare la carenza di competenze e attrarre giovani talenti verso le carriere commerciali, compreso il settore della rifinitura automobilistica.

“Sappiamo quanto siano importanti l'innovazione e la digitalizzazione nella formazione”, ha dichiarato Jérôme Zamblera, vicepresidente di PPG, EMEA, divisione Rifinitura automobilistica.

Fonte: Business Wire

