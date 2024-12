HTEC lancia una calcolatrice del ROI dell’esperienza dello sviluppatore e una serie di webinar sull’efficacia delle prassi di ingegneria

SAN MATEO, California: HTEC, una società di livello internazionale che sviluppa soluzioni digitali, software e servizi di consulenza, annuncia il lancio di una nuova calcolatrice del ROI dell’esperienza dello sviluppatore (DevEx) e di una serie di webinar focalizzati su come migliorare l’efficacia delle prassi di ingegneria per i team responsabili dello sviluppo software.

Secondo il report Google DORA del 2024, gli sviluppatori dedicano solo il 30-40% del tempo disponibile a scrivere codice, mentre per il resto cercano informazioni, navigando le barriere alle comunicazioni e i silos di dati, rispondendo a requisiti in continua evoluzione e facendo fronte alle inefficienze nel ciclo di vita dello sviluppo software. Il quadro di riferimento per l’efficacia delle prassi di ingegneria creato da HTEC può aiutare le aziende a ottimizzare le loro prassi di ingegneria, ridurre le inefficiente e aumentare il ritorno sull’investimento (ROI).

Nell’ambito di questa iniziativa HTEC sta lanciando:

La serie di webinar HTEC DevEx

Ospitata il 16 gennaio e l’11 febbraio dalle 11:00 alle 12:00 EST (CET - 6 ore) in partnership con Brightspot, società che sviluppa l’omonima piattaforma CMS all’avanguardia e offre soluzioni avanzate di gestione delle conoscenze ad alcune delle imprese tecnologiche più innovative al mondo. Interverranno in entrambi i webinar Chris Westerhold, Direttore senior esperienza e piattaforme presso HTEC e Paul Easterbrooks, Architetto soluzioni presso Brightspot, che discuteranno strategie pratiche volte a migliorare l’efficacia delle prassi di ingegneria. I partecipanti possono esplorare argomenti cruciali e prendere parte a sessioni interattive di domande e risposte.

La calcolatrice del ROI HTEC DevEx

Misura il possibile impatto finanziario e sulla produttività risultante dal migliorare l’efficacia delle prassi di ingegneria nella tua azienda. Prova la calcolatrice del ROI HTEC DevEx sviluppata dai nostri esperti per determinare il possibile ROI dell’efficacia delle tue prassi di ingegneria.

“L’efficacia delle prassi di ingegneria è più di un termine in voga; è un fattore trainante cruciale per la produttività dei team, la qualità del software e il successo complessivo dei progetti. HTEC mira a fornire ai team le conoscenze e le risorse necessarie per comprendere il concetto e attuare miglioramenti duraturi nei loro processi”.

– Chris Westerhold, Direttore senior esperienza e piattaforme

Informazioni su HTEC:

HTEC Group Inc. è una società internazionale di ingegneria digitale e sviluppo prodotti che dà impulso all’evoluzione tecnologica delle imprese che hanno il massimo impatto al mondo – da start up dirompenti ad aziende Fortune 500. HTEC combina un know-how ineguagliato nell’ingegneria con una notevole creatività, consentendo ai clienti di innovare, progettare e sviluppare sia tecnologie dirompenti sia piattaforme e prodotti digitali innovativi in diversi settori.

