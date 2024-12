ESI Group e il China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. avviano una collaborazione nell'ambito della simulazione intelligente

PARIGI: Novità normative:

ESI Group (Paris:ESI) e il China Automotive Engineering Research Institute Co. Ltd. (CAERI) hanno avviato una partnership per favorire lo sviluppo della tecnologia di simulazione intelligente per l'industria automobilistica. Questa collaborazione, segnata dalla creazione del Centro di eccellenza per la simulazione intelligente a Chongqing (Cina), è stata festeggiata nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato Jianwen Zhou, Direttore Generale del Testing Business Department di CAERI, Guojie Wang, Vicedirettore del Safety Center del Testing Business Department di CAERI, Qingjiang Zhao, Vicedirettore del Safety Center del Testing Business Department di CAERI, Corinne Romefort-Régnier, Vicepresidente seniore, General Secretary & Governance di ESI Group e Kin-Choong Chan, Direttore generale della regione Asia-Pacifico di ESI Group.

Fonte: Business Wire

