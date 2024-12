Mandatory collabora con NuORDER by Lightspeed per ridefinire le connessioni di mercato e annuncia una fiera digitale

MONTREAL: Conscia dei limiti geografici imposti dagli eventi fisici, Mandatory ha fatto un coraggioso passo avanti collaborando con NuORDER by Lightspeed, una piattaforma leader globale di commercio B2B, per offrire una fiera digitale che si svolgerà in concomitanza con il prossimo evento presenziale che si terrà a Copenaghen dal 28 al 30 gennaio 2025.

Considerata la tendenza degli acquirenti a viaggiare meno e a selezionare con attenzione gli eventi, Mandatory sta ridefinendo il modo in cui il settore opera. Mediante l'offerta di una piattaforma mirata dove i marchi e gli acquirenti possono entrare in contatto in modo efficace, Mandatory mette in evidenza la specificità, l'integrità e una strategia di storytelling a tenuta stagna per distinguersi in questo mercato competitivo.

Fonte: Business Wire

