Sviluppo della tecnologia quantistica in Giappone: AIST e IQM avviano una collaborazione

TUKUBA, Giappone: Il National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) e IQM Quantum Computers (IQM), leader globale nel settore dei computer quantistici a superconduttori, hanno sottoscritto un memorandum d'intesa volto a raffrozare la collaborazione per l'industrializzazione della tecnologia quantistica in Giappone.

Questa partnership si concentrerà inoltre su un ampio ventaglio di aspetti, tra cui lo sforzo congiunto per lo sviluppo di hardware quantistico, l'ottimizzazione degli algoritmi, la riduzione degli errori e l'apprendimento automatico quantistico, potenziando al contempo le prestazioni e la scalabilità dei processori quantistici.

Il memorandum d'intesa è stato annunciato in occasione della conferenza "Tavola rotonda tra Finlandia e Giappone sulla transizione verde e digitale" tenutasi a Tokyo e a cui hanno partecipato alti funzionari di entrambi i paesi, assieme al Primo ministro della Finlandia, Petteri Orpo.

Fonte: Business Wire

