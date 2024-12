Visa aiuta i consumatori nel periodo festivo a restare sicuri, bloccando quasi l'85% in più delle truffe sospette a livello globale questo Cyber Monday rispetto all'anno scorso

La società di tecnologia dei pagamenti sta utilizzando le ultime novità in ambito di intelligenza artificiale per bloccare le truffe prima che si verifichino, aumentando la sicurezza dei consumatori a caccia di affari durante il periodo festivo

SAN FRANCISCO: Gli importanti investimenti di Visa nella lotta contro le truffe stanno dando i loro frutti per i consumatori in questo periodo festivo. Solo nel Cyber Monday, Visa ha bloccato quasi l'85% di frodi sospette in più a livello globale rispetto all'anno precedente. Nel weekend delle feste, le transazioni fraudolente sospette sono aumentate del 200% in tutto il mondo, dovute in parte all'adozione dell'intelligenza artificiale da parte di truffatori.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita