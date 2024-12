nShift: le sfide del 2024 rappresentano la chiave del successo dell'e-commerce nel 2025

nShift dimostra come la capacità di gestire le sfide logistiche nel processo di consegna possa aprire la porta a una rivoluzione nell'esperienza cliente

LONDRA: Nel 2024 i marchi hanno affrontato sfide che potrebbero sbloccare opportunità di crescita nel corso del prossimo anno. La capacità di gestire le sfide logistiche, anche nel processo di consegna, può generare la capacità di ridurre i costi, gestire i rischi, aumentare la fedeltà e incrementare le entrate.

nShift, leader mondiale nella gestione delle consegne e dell'esperienza, ha presentato oggi cinque modi in cui la soluzione delle sfide logistiche e commerciali può generare opportunità di crescita futura.

Johan Hellman, Vicepresidente Product and Carrier presso nShift ha affermato: "Marchi, rivenditori e magazzini spesso considerano il processo di consegna come una serie di sfide logistiche da superare. Ma se svolto bene, questo processo può contribuire a far crescere i ricavi, a sbloccare i risparmi, a fidelizzare i clienti e a minimizzare i rischi."

"Quando qualcosa va storto con la consegna, è probabile che gli acquirenti abbandonino il marchio o il rivenditore. Ma quando va bene, consiglieranno l'azienda ad amici e parenti. Pertanto, effettuare le consegne nel modo corretto rappresenta il miglior biglietto da visita".

1) Potenziamento in vista dell'alta stagione

Problema del 2024: le aziende hanno dovuto aumentare la loro capacità di consegna fino al 50% durante l'intenso "trimestre d'oro" di fine anno. Questo mette a dura prova la loro capacità di mantenere la promessa di consegna che consente di fidelizzare i clienti.

Opportunità per il 2025: ampliando la rete di corrieri, i retailer possono potenziare il sistema di consegne nei periodi di maggiore affluenza. Inoltre, possono offrire una gamma più ampia di opzioni di consegna al checkout. Questa strategia può aumentare le conversioni del carrello del 20%.

2) I resi: il killer silenzioso dei profitti

Sfida del 2024: i resi sono il “killer silenzioso dei profitti” nella vendita al dettaglio online. Senza una chiara politica per il reso, le persone non comprano. Ma la loro gestione è costosa.

Opportunità per il 2025: una politica per i resi digitale offre la possibilità di essere flessibile. Un rivenditore multicanale potrebbe addebitare i resi online, ma offrirli gratuitamente se il cliente si reca in negozio. In questo modo si crea l'opportunità di indirizzare il traffico verso i negozi fisici, dove le persone vengono coinvolte in conversazioni con i venditori.

3) Shopping sostenibile

Sfida del 2024: gli acquirenti continuano a chiedere un'esperienza più sostenibile. Vogliono ridurre la loro impronta di carbonio.

Opportunità per il 2025: il crescente interesse dei consumatori per l'ambiente offre ai marchi e ai retailer la possibilità di dimostrare che l'azienda condivide i valori dei clienti. Possono farlo offrendo opzioni di consegna a basse emissioni al momento del checkout. Tracciando e segnalando le emissioni dell'ultimo miglio, possono dimostrare i loro progressi in ambito ambientale.

4) Richiamo degli "acquirenti della GenZ"

Sfida del 2024: la Generazione Z, quella dei nati dopo il 1997, sta acquisendo una notevole capacità di spesa. E gli analisti prevedono che questa capacità di spesa crescerà fino a 12.000 miliardi di dollari entro il 2030 1. In quanto nativi digitali, chiedono di più dall'esperienza di acquisto online.

Opportunità per il 2025: concentrandosi sull'esperienza di consegna, i marchi e i rivenditori possono offrire ai giovani acquirenti la scelta e la flessibilità che desiderano. Opzioni di consegna alternative, come i locker PUDO (pick up / drop off), dimostrano agli acquirenti che l'azienda comprende il loro stile di vita e le loro esigenze. Tutti gli acquirenti, non solo i più giovani, desiderano sempre più un'esperienza di "retail unificato". Ciò significa che desiderano fare acquisti ovunque si trovino e ricevere i prodotti ovunque si trovino. Le consegne, se fatte bene, contribuiscono a rendere possibile tutto questo.

5) Reclami dei clienti

Sfida del 2024: i marchi e i rivenditori trascorrono innumerevoli ore a gestire chiamate e messaggi WISMO (where is my order).

Opportunità per il 2025: un sistema di tracciamento degli ordini affidabile e intuitivo può offrire ai clienti aggiornamenti regolari sullo stato delle consegne. In questo modo è possibile ridurre le chiamate WISMO del 60%2. Le comunicazioni relative a consegne e resi hanno molte più probabilità di essere lette rispetto ad altri messaggi dei rivenditori. Sono quindi un ottimo punto di partenza per inserire promozioni sui prodotti.

nShift ha lanciato un nuovo hub di informazioni per aiutare i rivenditori e le aziende di e-commerce a raggiungere il successo con le consegne nel 2025.

La suite di soluzioni nShift integra i migliori aspetti della gestione delle consegne con le applicazioni rivolte ai clienti. La nostra rete di trasportatori è composta da oltre 1000 vettori, che consentono a retailer, rivenditori e magazzini di gestire un processo di consegna end-to-end, dalla checkout fino al reso.

www.nshift.com

Informazioni su nShift:

La piattaforma di gestione della consegna e dell'esperienza di nShift guida il successo dell'e-commerce. Andare oltre i propri limiti grazie all'innovazione costante e alla rete di corrieri più grande al mondo. Fidelizzare i clienti con strumenti end-to-end che migliorano l'esperienza. Unificare i dati in informazioni fruibili che collegano e ottimizzano i processi. Con nShift, la consegna diventa il collegamento essenziale tra il vostro marchio e i vostri clienti.

1 https://nielseniq.com/global/en/landing-page/spend-z/

2 https://nshift.com/press/retailers-cut-support-calls-by-60pc-through-regular-communication

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita