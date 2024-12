ClinChoice e Medidata: la partnership che dura da 13 anni si amplia con l'aggiunta di Clinical Data Studio per una migliore gestione dei dati e maggiori capacità di sperimentazione clinica

Il rinnovato accordo integra la piattaforma Medidata, eliminando i processi di studio complessi e accelerando la ricerca attraverso l'IA, l'automazione e l'analisi avanzata

NEW YORK: Medidata, marchio di Dassault Systèmes e fornitore leader di soluzioni per gli studi clinici nel settore delle scienze della vita, ha rinnovato la sua partnership aziendale di lunga data con ClinChoice, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) globale. Sulla base di questo nuovo accordo, ClinChoice utilizzerà la piattaforma Medidata per semplificare lo studio dei dati e la gestione delle forniture, aumentare l'efficienza delle sperimentazioni e accelerare la crescita come CRO a servizio completo in Asia, Europa e Nord America. ClinChoice prevede inoltre di dare priorità al riconoscimento di Clinical Data Studio, migliorandone ulteriormente le capacità tramite un'esperienza di gestione della qualità dei dati basata sull'IA.

L'impegno di ClinChoice nell'utilizzo della soluzione Medidata è durato oltre un decennio, facilitando connessioni sicure tra pazienti, siti e sponsor in un ambiente cloud unificato. In qualità di early adopter, ClinChoice ha svolto un ruolo cruciale durante la pandemia implementando il modello Direct-to-Patient di Rave RTSM, che ha mantenuto l'accesso ai pazienti e ottimizzato l'inventario in diverse regioni e requisiti normativi. Integrando le soluzioni di Medidata, ClinChoice continua a rafforzare la propria efficienza operativa e a posizionarsi per la crescita nell'attuale panorama sempre più complesso degli studi clinici.

"Dalla nostra prima implementazione di Medidata Rave EDC nel 2011, la nostra collaborazione con Medidata ha sostenuto il nostro sviluppo, a partire dagli Stati Uniti, poi in Cina e infine a livello globale", ha dichiarato Ling Zhen, presidente e CEO di ClinChoice. "Siamo lieti di accrescere la nostra collaborazione per includere Clinical Data Studio di Medidata e altre tecnologie avanzate per dare ulteriore impulso alla nostra espansione".

"La dedizione di ClinChoice all'innovazione e all'approccio incentrato sul paziente ne fa un partner prezioso", ha dichiarato Edwin Ng, vice presidente senior e direttore generale APAC di Medidata. "Grazie a questa nuova collaborazione, non vediamo l'ora di potenziare ClinChoice con le soluzioni avanzate di Medidata per semplificare ulteriormente le loro operazioni di sperimentazione, espandere la loro portata globale e accelerare l'accesso a terapie che cambiano la vita ai pazienti di tutto il mondo."

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 35.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un'esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull'analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.300 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l'esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.medidata.com e su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore del progresso umano. Dal 1981, l'azienda ha aperto la strada ai mondi virtuali per migliorare la vita reale di consumatori, pazienti e cittadini. Con la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, 350.000 clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori possono collaborare, immaginare e creare innovazioni sostenibili che hanno un impatto significativo. Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.3ds.com

Informazioni su ClinChoice

ClinChoice è un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) leader a livello mondiale, dedicata alla fornitura di soluzioni complete e funzionali nell'intero ciclo di vita dello sviluppo per aziende farmaceutiche, biotecnologiche, di dispositivi medici e di prodotti di consumo a livello locale e globale. Fondata nel 1995, ClinChoice impiega oltre 4.000 professionisti dedicati in 30 diversi paesi tra Asia, Europa e Nord America.

ClinChoice è la vostra completa fonte di soluzioni biometriche globali, progettate per garantire che i dati degli studi clinici siano conformi agli standard di qualità più elevati. Nel corso degli anni, ci siamo costruiti una reputazione come partner privilegiato per i nostri clienti in tutto il mondo, fornendo soluzioni di qualità superiore che riducono le complessità e accelerano il time to market dei vostri prodotti. Con ClinChoice, non si ottiene solo un'analisi dei dati, ma una vera e propria conoscenza approfondita della più recente metodologia di innovazione normativa e della scienza dello sviluppo clinico.

In futuro, ClinChoice continuerà a costruire un ecosistema clinico globale con professionisti dedicati in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare www.clinchoice.com

Fonte: Business Wire

