Interactive Brokers migliora la piattaforma desktop di trading IBKR con nuovi strumenti e funzionalità

Quando il design lineare si coniuga alla potente tecnologia di trading

GREENWICH, Connecticut: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale automatizzato, ha annunciato gli aggiornamenti a IBKR Desktop, una moderna piattaforma di trading per gli investitori alla ricerca della semplicità, ma che apprezzano la tecnologia avanzata di Interactive Brokers. Grazie alla piattaforma senza commissioni e all'interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità avanzate, i clienti possono effettuare facili operazioni su classi di attività e tipi di ordini complessi, in tutta semplicità. Adatto sia ai trader esperti, sia agli investitori alle prime armi, IBKR Desktop offre un'esecuzione degli ordini di livello superiore, prezzi competitivi e un'ampia gamma di prodotti di investimento globali progettati per ottimizzare il trading e migliorare le strategie di investimento.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita