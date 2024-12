YourArt acquisisce Artmajeur, dando vita a un nuovo attore globale nel mercato dell'arte online: ArtMajeur di YourArt

PARIGI: Con oltre 3,6 milioni di opere d'arte e 130.000 artisti già iscritti, ArtMajeur by YourArt occuperà una posizione chiave in un settore in rapida crescita.

Maurice Lévy, che ha fondato YourArt nel 2023, ha appena acquisito la maggioranza di Artmajeur, una piattaforma d'arte online creata nel 2000.

Questa nuova piattaforma, denominata ArtMajeur by YourArt, occuperà una posizione chiave nel mercato globale dell'arte online, riunendo oltre 3,6 milioni di opere d'arte, 13.000 artisti e quasi 700 gallerie.

Opera in 78 paesi, non solo in Francia, in altri paesi europei e negli Stati Uniti, bensìa anche in Giappone, Cina, Messico, Brasile...

Nei prossimi mesi, le due piattaforme uniranno gradualmente le loro attività. Beneficiando di alcune attività che si integrano perfettamente, ArtMajeur by YourArt è in procinto di diventare la piattaforma numero uno per i collezionisti, gli amanti dell'arte, le gallerie e tutti gli artisti:

• Potere . Grazie all'esperienza di Artmajeur, la nuova entità riceve più di un milione di visite singole al mese e ha tutta l'intenzione di crescere;

• Scelta . I collezionisti hanno la garanzia di trovare la più ampia scelta possibile di opere e di artisti, siano essi noti, celebri o in procinto di essere scoperti;

• Impatto . Artmajeur ha portato avanti la propria conoscenza del mercato sin dal 2017 e questo know-how, unito all'esperienza acquisita da YourArt, ha già portato alla vendita di circa 40 opere d'arte ogni giorno; ArtMajeur by YourArt intende avvalersi della crescita prevista nel mercato dell'arte online;

• Leadership tecnologica. Con YourArt arriva anche Iris, l'intelligenza artificiale sviluppata dal suo staff, che offre agli amanti dell'arte tutta una serie di strumenti con cui scoprire l'arte e che assiste gli artisti nella creazione delle opere;

• Creatività . Il know-how editoriale di YourArt (curatela artistica da parte di esperti, pubblicazioni, video, social media...) e l'assistenza offerta agli artisti (mostre, esposizioni private, incontri, consigli...) saranno messi a disposizione di tutti gli amanti dell'arte e degli artisti sulla nuova piattaforma.

“ Si tratta dell'inizio di una grande avventura e siamo felici di aver concluso questa collaborazione con i fondatori di Artmajeur. Hanno lavorato duramente e con pazienza per costruire un mercato globale, con vendite in decine di paesi, e questa potenza, unita al know-how di YourArt in termini di intelligenza artificiale, ci consentirà di assumere un ruolo attivo sulla scena globale al servizio di collezionisti, artisti, gallerie e di tutti gli amanti dell'arte."

Maurice LÉVY , fondatore di YourArt

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita