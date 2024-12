Aptar e Nadara collaborano per guidare la generazione di energia rinnovabile in Europa

CRYSTAL LAKE, Ill.: Oggi AptarGroup, Inc., leader mondiale nelle tecnologie di dosaggio, distribuzione e protezione di farmaci e prodotti di consumo, e Nadara, il più grande produttore indipendente di energia eolica onshore in Europa, hanno annunciato la firma di un Power Purchase Agreement (PPA) relativo alla produzione di tre parchi solari agrivoltaici in Sicilia: Landolina, Sughero Torto e Sardella. Questa strategia energetica, oltre a generare benefici ambientali, fornisce ad Aptar una fonte di energia rinnovabile più localizzata.

Dal 2019, quasi il 100% del consumo di elettricità di Aptar in Europa è stato coperto tramite l'acquisto di certificati di energia rinnovabile (REC), al fine di minimizzare le sue emissioni di CO2. Ora l'azienda sta trasferendo una parte del proprio portafoglio tramite il PPA con Nadara. In base ai termini dell'accordo, Aptar acquisterà la produzione di energia rinnovabile dei tre parchi solari siciliani per un periodo di 10 anni, coprendo circa il 40% del proprio fabbisogno elettrico nella regione, mentre la quota rimanente continuerà ad essere coperta dai REC. Come affermato da Philippe Robert, Global Purchasing Vice President di Aptar, "Aptar si impegna ad aumentare la quota di PPA nel suo mix elettrico. Il fabbisogno elettrico di Aptar in Europa continuerà ad essere interamente coperto da energia rinnovabile attraverso questa strategia di combinazione".

Secondo le previsioni, tutti e tre i parchi solari saranno operativi nel 2026, con quello di Landolina entrato in esercizio già nel 2024. Quando tutti e tre i parchi solari saranno pienamente operativi, la produzione totale di energia sarà di circa 100GWh all'anno. Aptar e Nadara condividono l'impegno a supportare le comunità locali, e la costruzione dei parchi solari, insieme all'accordo PPA, creerà maggiori opportunità di beneficio per i residenti locali.

Beth Holland, Chief Sustainability Officer di Aptar, ha spiegato: "Aumentare la quota di energia elettrica rinnovabile è una parte importante della nostra strategia di sostenibilità e Aptar è orgogliosa di aver già raggiunto oltre il 95% di approvvigionamento da energie rinnovabili nelle proprie attività. Stipulare un PPA con Nadara è il passo successivo verso la maturità in quest'area, assicurando la disponibilità di energia a lungo termine che alimenterà le nostre attività future. Ci impegniamo a raggiungere l'obiettivo del 100% di approvvigionamento da elettricità rinnovabile entro il 2030, in linea con i nostri obiettivi basati sulla scienza, e questa partnership ci permette di progredire verso tale obiettivo".

Joanna Ellis, Chief Commercial Officer di Nadara, ha affermato: "Siamo entusiasti di annunciare questo accordo con Aptar, che dimostra ulteriormente i vantaggi tecnici, commerciali e comunitari che gli impianti solari gestiti e operati da Nadara possono offrire. L'accordo supporta anche il nostro approccio olistico allo sviluppo, che dà priorità alla costruzione di solide relazioni con gli stakeholder e alla generazione di un impatto significativo e positivo sulla comunità. Le iniziative nei tre siti possono garantire che le comunità locali ricevano vantaggi diretti dalle attività, supportando al contempo Aptar nel promuovere i suoi obiettivi di sostenibilità".

Il PPA è la dimostrazione di un approccio collaborativo alla crescita che può contribuire a produrre benefici positivi e a lungo termine per il settore, le comunità e la società in generale.

Aptar è leader mondiale nelle tecnologie di dosaggio, distribuzione e protezione di farmaci e prodotti di consumo. Aptar serve una serie di mercati finali interessanti, tra cui farmaceutica, bellezza, cibo, bevande, cura della persona e cura della casa. Utilizzando competenza di mercato, progettazione proprietaria, ingegneria e scienza per creare soluzioni innovative per molti dei marchi leader mondiali, Aptar a sua volta fa una differenza significativa nella vita, nell'aspetto, nella salute e nelle case di milioni di pazienti e consumatori in tutto il mondo. Aptar ha sede a Crystal Lake, Illinois e ha oltre 13.000 dipendenti dedicati in 20 paesi. Per maggiori informazioni, visita www.aptar.com.

Nadara coniuga 30 anni complessivi di esperienza di settore per diventare uno dei maggiori produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa. L’azienda possiede un portfolio di 4,2GW installati, con più di 200 impianti tra eolico onshore, solare, biomasse e sistemi di accumulo, ai quali si aggiunge una pipeline di 18GW. Nadara opera in Europa – in particolare nel Regno Unito, in Italia, in Francia, in Spagna e in Portogallo – e negli Stati Uniti, contando più di 1.000 dipendenti.

Il nome dell’azienda prende ispirazione dal Gaelico scozzese ‘Nàdarra’, termine che significa ‘naturale’, e rappresenta l’energia naturale che alimenta gli impianti di energia rinnovabile che sviluppiamo, possediamo e gestiamo. Per più informazioni su Nadara, visita https://nadara.com or LinkedIn.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Parole come "si aspetta", "anticipa", "crede", "stima", "futuro", "potenziale", "continua" e altre espressioni simili o verbi futuri o condizionali come "sarà", "dovrebbe", "vorrebbe" e "potrebbe" sono intese a identificare tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono fatte ai sensi delle disposizioni di salvaguardia della Sezione 27A del Securities Act del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e si basano sulle nostre convinzioni nonché sulle ipotesi formulate e sulle informazioni attualmente a nostra disposizione. Di conseguenza, i nostri risultati effettivi o altri eventi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali a causa di rischi e incertezze noti o sconosciuti che esistono nelle nostre operazioni e nell'ambiente aziendale, inclusi, ma non limitati a: l'integrazione di successo delle acquisizioni; l'ambiente normativo; e la concorrenza, inclusi i progressi tecnologici. Per ulteriori informazioni su questi e altri rischi e incertezze, si prega di consultare i nostri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission, inclusa la discussione in "Fattori di rischio" e "Discussione e analisi della direzione sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni" nei nostri Moduli 10-K e Moduli 10-Q. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.

