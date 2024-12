Egress, un’impresa KnowBe4, nominata un Leader nel First Magic Quadrant di Gartner™ per le piattaforme di sicurezza e-mail

Egress, un’impresa KnowBe4, ha ottenuto il riconoscimento per la sua capacità di esecuzione e la completezza della visione nel 2024 Magic Quadrant per le piattaforme di sicurezza e-mail

LONDRA: Egress, un’impresa KnowBe4, la prima a offrire soluzioni di sicurezza email basate sull’IA adattativa, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel 2024 Gartner Magic Quadrant for Email Security Platforms. Egress è stata inclusa nel rapporto per la sua capacità di esecuzione e la completezza della visione.

Per far fronte a complessi attacchi di phishing in entrata vengono continuamente sviluppate tecnologie avanzate e le violazioni di data in uscita risultanti dai comportamenti adottati hanno comportato innovazioni significative nella sicurezza della posta elettronica.

Fonte: Business Wire

