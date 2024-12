Kinaxis è stata nominata leader in tre rapporti IDC MarketScape

Premiato nelle categorie Supply Chain Planning Overall, Supply Chain for Life Sciences Industries e Supply Chain for Discrete Industries

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX: KXS) ha ricevuto la qualifica di "Leader" nelle valutazioni dello strumento IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning Overall 2024 Vendor Assessment, IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Life Science Industries 2024 Vendor Assessment e IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Planning for Discrete Industries 2024 Vendor Assessment*.

Nell'IDC MarketScape per la pianificazione generale della supply chain, il rapporto premia i principali punti di forza di Kinaxis: la simultaneità dei dati come soluzione end-to-end, la pianificazione e l'esecuzione collegate che consentono la sincronizzazione/orchestrazione, l'IA e l'intelligenza decisionale che supportano le informazioni e la gestione, l'ottimizzazione e la modellazione di scenari e la rapida implementazione.

Fonte: Business Wire

