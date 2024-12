Onego Bio presenta alla FDA una notifica GRAS formale per Bioalbumen®

SAN DIEGO: Onego Bio, un’azienda di ingredienti alimentari finlandese-statunitense, ha annunciato la presentazione della notifica della qualifica di Generalmente riconosciuto sicuro (GRAS) all’agenzia federale statunitense per gli alimenti e i farmaci (FDA) in relazione alla propria ovoalbumina di origine non animale, prodotta tramite una fermentazione di precisione utilizzando Trichoderma reesei e identificata dal marchio Bioalbumen®. Questa pietra miliare segna un progresso cruciale nello sviluppo della prima proteina dell’uovo di origine non animale grazie a una sequenza di amminoacidi identici a quelli della proteina naturale, per il settore alimentare globale.

L’ovoalbumina, la proteina principale presente nell’albume dell’uovo, è nota per le eccezionali proprietà nutritive, funzionali e prestazionali. Il rivoluzionario prodotto Bioalbumen® creato da Onego Bio offre una soluzione sostenibile, sfruttando la fermentazione di precisione per produrre l’ovoalbumina fuori della catena di fornitura relativa al pollame.

Fonte: Business Wire

