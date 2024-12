Collaborazione NTT DATA e Kinaxis: verso la modernizzazione della supply chain

NTT DATA si unisce all'ecosistema di partner Kinaxis per accelerare la trasformazione digitale nell'orchestrazione della supply chain

OTTAWA, Ontario & TOKYO: NTT DATA Japan, parte di NTT Group, nonché un innovatore di fiducia di servizi IT e aziendali, ha stretto una collaborazione con Kinaxis® (TSX:KXS), leader globale nell'orchestrazione della supply chain end-to-end, in qualità di integratore di sistemi e rivenditore a valore aggiunto. NTT DATA Japan, uno dei maggiori fornitori di IT del Giappone, sosterrà la strategia Kinaxis incentrata sul cliente e fornirà un'esperienza peculiare nel settore, dalla consulenza, all'integrazione e alla consegna, fino all'assistenza ai clienti, rendendo le catene di fornitura globali più intelligenti ed efficienti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita