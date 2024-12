Kinaxis annuncia un premio accademico da 40.000 dollari per incentivare la prossima generazione di innovatori della catena di approvvigionamento

La società dà uno stimolo agli aspiranti studenti della catena di approvvigionamento in occasione del suo 40o anniversario

OTTAWA, Ontario: Per celebrare il suo 40o anniversario, Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale per il coordinamento delle catene di fornitura end-to-end, oggi ha annunciato un riconoscimento accademico di 40.000 dollari per aiutare gli studenti intenti a perseguire carriere nel settore delle catene di approvvigionamento. Kinaxis sta rafforzando la collaborazione con la Texas Christian University, la University of Toronto e la Carleton University per fornire a ogni istituto una quota del premio destinata agli studenti attualmente iscritti in programmi incentrati su catene di fornitura, intelligenza artificiale o scienze informatiche, finalizzati a plasmare il futuro delle catene di approvvigionamento.

Fonte: Business Wire

