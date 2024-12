MRI-Simmons si unisce al Truthset Data Collective per garantire un'ulteriore convalida della qualità dei dati

Il leader del settore dei consumer insight ribadisce l'impegno per l'accuratezza e la trasparenza dei dati

NEW YORK: MRI-Simmons, fornitore leader di informazioni sui consumatori americani, ha annunciato oggi di essere entrato a far parte del Truthset Data Collective, un gruppo di fornitori di dati che collaborano per aiutare il settore del marketing a operare sui dati con il massimo grado di precisione e qualità possibile. Con l'adesione al Data Collective, l'azienda leader nel settore degli insight rafforza il suo impegno per la trasparenza e l'accuratezza, due qualità che la contraddistinguono da più di 70 anni.

Lanciato nel dicembre del 2022, il Truthset Data Collective è stato creato per fornire al settore un servizio multi-sourcing e oggettivamente accurato per standardizzare l'accuratezza demografica per il targeting del pubblico e la misurazione dei media. Il gruppo sfrutta la convalida indipendente di Truthset su larga scala per risolvere il problema dell'accuratezza dei dati da miliardi di dollari, garantendo al contempo la differenziazione e l'attuabilità per i fornitori di dati che partecipano.

Per MRI-Simmons, il rapporto con Truthset rappresenta un'ulteriore convalida del fatto che i suoi set di dati sono della massima qualità possibile,che può essere considerata affidabile dal settore in generale. Con quattro prodotti di MRI-Simmons già accreditati dal Media Rating Council, tra cui il suo studio principale sui consumatori "USA", l'iscrizione al Data Collective aggiunge un ulteriore livello di trasparenza a un processo già di per sé complesso, che prevede rigorose verifiche annuali condotte da una società di revisione contabile indipendente.

"MRI-Simmons ha dimostrato un impegno nei confronti della trasparenza e una qualità dei dati senza pari unica nel settore", ha dichiarato Lana Busignani, responsabile dei media globali di NIQ, proprietario di maggioranza di MRI-Simmons."Entrando a far parte del Truthset Data Collective, ribadiamo questo impegno e vogliamo segnalare al settore che i nostri dati di alta qualità sono affidabili per ottenere risultati più efficaci in termini di attivazione digitale e accessibile".

"MRI-Simmons vanta una lunga e ricca storia di fornitura di dati e informazioni di marketing affidabili al settore", ha dichiarato Scott McKinley, CEO di Truthset. "Siamo entusiasti di accoglierla nel Data Collective e di lavorare insieme per garantire lo sviluppo degli standard di accuratezza dei dati nel settore del marketing."

L'ingresso di Truthset nel Data Collective avviene sulla scia dell'espansione delle soluzioni di arricchimento dati di MRI-Simmons, che aiutano gli operatori del marketing a migliorare la qualità e l'utilità dei dati di prima parte. Con i rivenditori che hanno il compito di generare una maggiore efficienza dei media e un ritorno sugli investimenti pubblicitari superiore, l'accuratezza e l'affidabilità dei set di dati di terze parti utilizzati per l'arricchimento sono ora fondamentali. L'adesione al Data Collective offre agli operatori del mercato un'ulteriore garanzia che MRI-Simmons e i suoi set di dati sui consumatori sono qualificati per ottenere i risultati di marketing a cui aspirano.

Informazioni su MRI-Simmons

MRI-Simmons è un fornitore leader di informazioni sui consumatori americani. Grazie alla trasparenza e al rigore metodologico alla sua base, MRI-Simmons rende i dati dei consumatori più intelligenti e consente di agire a partire dalle informazioni. Leader nel settore delle informazioni sui consumatori da oltre 60 anni, MRI-Simmons possiede uno dei pochi set di dati a fonte unica e conforme alla privacy, ampiamente utilizzato per la profilazione dei consumatori, la pianificazione dei media, l'arricchimento dei dati e l'attivazione. Supportata dal campionamento probabilistico basato sugli indirizzi, MRI-Simmons misura dati di persone reali, scelte a caso per rappresentare la popolazione statunitense in tutte le sue declinazioni. Il risultato è un insieme di dati rappresentativo a livello nazionale e culturalmente diversificato che fornisce la visione più completa e accurata del consumatore americano.

Catalyst, il motore di attivazione e informazioni sui consumatori dell'azienda, orienta la strategia di marketing e semplifica l'uso dei dati per ottenere risultati commerciali. Sviluppato partendo dall'insieme di dati rappresentativi a livello nazionale di MRI-Simmons, Catalyst offre ai venditori una serie di moduli, dalla profilazione del consumatore all'attivazione digitale e indirizzabile, progettati per consentire un'esperienza self-service con una totale trasparenza.

Lanciata come joint venture nel 2019, MRI-Simmons è di coproprietà di GfK e del SymphonyAI Group, con GfK come partner di maggioranza. Nel 2023, GfK si è unita a NIQ, creando una collaborazione tra due leader del settore con una portata globale senza precedenti. Per ottenere maggiori informazioni, visitare il sito mrisimmons.com.

Informazioni su Truthset

Truthset è un'azienda di data intelligence che si occupa esclusivamente di convalidare l'accuratezza dei dati dei consumatori. L'azienda aiuta i marchi a sviluppare fiducia nei dati e a migliorare le prestazioni di qualsiasi decisione basata su di essi. Truthset compila una probabilità di verità per ogni singolo record, che può essere utilizzata per convalidare l'accuratezza dei dati e per alimentare interazioni più precise con i consumatori. Truthset è stata fondata nel 2019 da veterani del settore provenienti da Nielsen, Salesforce, LiveRamp e Procter & Gamble e attualmente ha la sua sede centrale a San Francisco.

