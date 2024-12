Interactive Brokers migliora l'esperienza di trading su base web per i consulenti finanziari a livello globale

I miglioramenti consentono ai consulenti finanziari di semplificare i flussi di lavoro e coinvolgere i clienti in modo più efficiente

GREENWICH, Conn.: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale automatizzato, ha presentato i notevoli miglioramenti apportati al suo Advisor Portal, che offre strumenti di trading e di gestione dei portafogli all'avanguardia a consulenti finanziari in tutto il mondo. Questi aggiornamenti semplificano la gestione dei conti clienti e del trading integrando potenti funzionalità dalla piattaforma desktop di punta della società nella sua gamma di prodotti su base web.

Gli ultimi miglioramenti comprendono strumenti come Portfolio View, Allocation, Rebalance e Tax Loss Harvesting, tutti progettati per aiutare i consulenti a ottimizzare i portafogli dei clienti in maniera efficiente. Inoltre, i consulenti con sede negli Stati Uniti possono ora accedere all'AI Commentary Generator, uno strumento all'avanguardia di intelligenza artificiale generativa che semplifica la creazione di relazioni sulle prestazioni dei portafogli personalizzati e di commentari sui mercati.

Fonte: Business Wire

