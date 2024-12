LambdaTest presenta l'esperienza SmartUI di prossima generazione per i test visivi

LambdaTest presenta l'ultima versione della sua esperienza SmartUI, che trasforma i testi visivi con navigazione fluida, controlli precisi e flussi di lavoro migiorati.

NOIDA, India e SAN FRANCISCO: LambdaTest, piattaforma leader di test unificati su base cloud, ha annunciato la disponibilità generale della sua nuova versione della pagina di videoschermata SmartUI. Questo nuovo aggiornamento è impostato per trasformare i flussi di lavoro di test visivi, offrendo una potente esperienza personalizzata secondo le esigenze di esaminatori e sviluppatori di tutto il mondo.

L'ultima versione dell'interfaccia SmartUI presenta miglioramenti innovativi che danno priorità all'efficienza e alla precisione degli utenti. Dalla nuova funzionalità pinch-to-zoom per l'esame preciso delle schermate al sistema di navigazione semplificato con cassetto laterale per la navigazione rapida, ogni dettaglio è stato attentamente progettato per migliorare la produttività.

Fonte: Business Wire

