Seoul Semiconductor: ordinato il ritiro di articoli Philips Lighting vecchi di 7 anni

SEOUL, Corea del Sud: Il 19 novembre la Corte distrettuale tedesca di Düsseldorf si è pronunciata a favore di Seoul Semiconductor (KOSDAQ:046890) nella causa per violazione di brevetto, ordinando inoltre di richiamare e distruggere i prodotti fabbricati da Philips Lighting e venduti da marzo 2017. La Corte ha inoltre stabilito che per ogni violazione della sentenza sarà comminata una multa fino a 250.000 euro. Il 17 dicembre, anche il Tribunale Federale dei Brevetti tedesco ha affermato la validità di questi brevetti, consolidando la forza di molti brevetti correlati.

Queste ordinanze riguardano la tecnologia di base utilizzata per ottenere un indice CRI 70 (Color Rendering Index 70%) o superiore, applicabile a tutti i prodotti per l'illuminazione domestica, l'illuminazione automobilistica, i flash IT e le retroilluminazione.

Fonte: Business Wire

