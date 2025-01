Kinaxis annuncia transizioni nel Consiglio di amministrazione e cambiamenti nella direzione

Lynn Loewen è stata nominata membro del consiglio di amministrazione come parte della transizione degli amminsitratori

Robert Courteau è stato nominato CEO ad interim

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. ("Kinaxis" o l'" Azienda") (TSX: KXS), leader mondiale nell'orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, ha nominato Lynn Loewen membro del Consiglio di amministrazione della società e del Comitato di revisione con decorrenza dal 1º gennaio. A causa degli impegni attuali, Betsy Rafael non si ricandiderà al Consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea generale annuale del 2025.

"Sono lieto di aggiungere un'amministratrice estremamente qualificata come Lynn, che ci garantirà di mantenere la solidità della funzione di supervisione della revisione contabile, rafforzando al contempo il consiglio di amministrazione in diversi modi", ha dichiarato Robert (Bob) Courteau, presidente e CEO ad interim.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita