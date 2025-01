Belkin rafforza la gamma di prodotti per il CES 2025 con concetti audio, strumenti per content creator e soluzioni di ricarica di alta qualità, realizzate con fino al 90% di materiali riciclati

LAS VEGAS: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha oggi presentato diversi nuovi prodotti appartenenti alle categorie Mobile Power, Audio e Future Ventures, che testimoniano l'eccellenza nel design e l'impegno verso la qualità e la fabbricazione dei prodotti in maniera più responsabile. I nuovi prodotti Belkin sono in mostra al CES Unveiled Las Vegas, l'evento mediatico ufficiale del CES 2025.

Realizzati in maniera più responsabile con fino al 90% di materiali riciclati

Due anni dall'introduzione dell'utilizzo di materiali riciclati post-consumo (PCR) nei suoi prodotti, Belkin ha aggiornato la composizione di oltre 359 prodotti, sostituendo 432 tonnellate di plastica vergine con materiali in PCR.

Quest'anno numerosi caricabatterie e cavi più rinomati di Belkin riceveranno un aggiornamento dello chassis con l'utilizzo dell'85-90% di materiali in PCR, per essere in linea con l'impegno dell'azienda nel trovare modi più responsabili di fabbricare i propri prodotti. I nuovi accessori saranno certificati GRS (Global Recycling Standard) e venduti in una confezione totalmente priva di plastica. L'iniziativa si propone di ridurre le emissioni di CO2 equivalenti per i materiali dei prodotti fino all'84,8%.

I seguenti prodotti saranno i primi a integrare l'85-90% di materiali in PCR all'inizio del secondo trimestre del 2025, con ulteriori prodotti previsti durante tutto il 2025.

Doppio caricabatteria da parete USB-C da 45 W

Doppio caricabatteria da parete USB-C da 65 W

Caricabatteria da parete GaN da 70 W con spine intercambiabili

Caricabatteria da parete GaN da 100 W con spine intercambiabili

Caricabatteria wireless con Qi2 da 15 W

Cavi di ricarica

Migliora la ricarica di tutti i giorni con funzionalità all'avanguardia

Tappetino di ricarica wireless magnetica da 15 W BoostCharge Pro

L'ultimo arrivato nella crescente gamma di accessori di ricarica Qi2, il tappetino di ricarica BoostCharge Pro offre la ricarica wireless rapida fino a 15 W di potenza, un allineamento preciso con aggancio magnetico del telefono, un supporto estraibile integrato e un cavo USB-C particolarmente lungo da 2 metri. È realizzato con materiali in plastica riciclata e sarà disponibile nei colori bianco e nero. Il tappetino di ricarica portatile si unisce alla collezione Belkin di caricabatterie Qi2 certificati, che offre soluzioni di ricarica rapide progettate in modo responsabile, con un'ingegneria studiata appositamente in modo che i consumatori possano ottenere il massimo dai loro nuovi dispositivi.

Disponibilità:

Giugno 2025

21,99 € (senza alimentatore) – 32,99 € (con alimentatore)

Caricabatteria USB-C compatto BoostCharge

Questa piccola ma potente soluzione di ricarica è in grado odi ricaricare rapidamente smartphone, tablet, console di gioco portatili, Chromebook e laptop con tecnologia USB-C Power Delivery. Compatto e con poli della spina pieghevoli*, il caricabatteria è installabile nei luoghi difficili da raggiungere e si piega facilmente per il trasporto. Il prodotto è realizzato con materiali in plastica riciclata. Disponibile nelle opzioni con potenza da 45 W (35 x 35 x 39,5 mm) e 65 W (42,2 x 42,2 x 42,4)

Disponibilità:

Marzo 2025

29,99 € (45 W) - 34,99 € (65 W)

Power bank 20K con cavo integrato BoostCharge

Ogni volta che ne hai bisogno, questa potente power bank da 20.000 mAh ricarica il tuo dispositivo nel giro di pochi istanti. Supporta la ricarica rapida PD (Power Delivery) per telefoni, tablet e altri dispositivi con PD a 30 W ed è in grado di ricaricare un iPhone 16 Pro dallo 0 al 50% in 25 minuti.** La capacità di 20.000 mAh fornisce fino a 3 ricariche complete*** e 87 ore aggiuntive di durata della batteria. Il cavo USB-C integrato consente di ricaricare in modo pratico durante gli spostamenti e le porte USB-C e USB-A aggiuntive permettono di ricaricare fino a 3 dispositivi nello stesso istante****. Realizzata con materiali in plastica riciclata e disponibile nei colori nero, bianco, blu e rosa.

Disponibilità:

Maggio 2025

44,99 €

Scopri nuove esperienze di ascolto con l'audio SoundForm

SoundForm Anywhere

Progettati per offrire comfort per tutta la giornata, questi auricolari semi open-ear vantano un profilo sottile e piatto per rimanere saldamente in posizione quando ci si allena o si sta sdraiati. Gli auricolari SoundForm Anywhere includono una sbalordiva durata della batteria di 27 ore (fino a 7 ore con una singola ricarica e 20 ore aggiuntive tramite la custodia) e microfoni ENC in ciascun earbud per ridurre attivamente il rumore di sottofondo e garantire chiamate con audio chiaro. Sono corredati di una classificazione IPX-4 per la resistenza al sudore e agli schizzi d'acqua e garantiscono 90 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica rapida USB-C. La confezione include una custodia compatta con clip di aggancio per un facile trasporto. Agganciala ad un portachiavi o custodiscila tranquillamente nella tasca dei tuoi jeans.

Disponibilità:

T2 2025

Prezzo da definirsi

SoundForm Isolate

SoundForm Isolate sono le prime cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore (ANC) di Belkin. Realizzate per chi apprezza innovazione e stile, le cuffie Isolate offrono la funzionalità di cancellazione attiva del rumore a un prezzo ragionevole. Le cuffie Isolate vantano un design pieghevole, morbidi cuscinetti CloudCushion per il massimo del comfort, e un effetto integrato per il relax che consente di riprodurre il suono delle onde dell'oceano per eliminare il rumore circostante. Offrono inoltre 60 ore di durata della batteria (o 40 ore con funzione ANC attiva), 3 modalità di ascolto (Standard, ANC e Hear-Thru), la tecnologia Bluetooth 5.4 Multipoint per l'abbinamento a due dispositivi, controlli touch intuitivi e driver da 40 mm di alta qualità. Il tutto in un design raffinato e portatile, realizzato con materiali riciclati. La confezione include un cavo di ricarica USB-C e un cavo audio da 3,5 mm. Il prodotto è disponibile nei colori nero e sabbia.

Disponibilità:

Ordinale ora su belkin.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo

49,99 €

Semplifica il tuo setup con nuovi strumenti per la creazione di contenuti

Kit per creator Stage

Il kit per creator di Belkin offre una varietà di strumenti per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti in erba. Questo kit all-in-one include attrezzature essenziali come un treppiede durevole con altezza di 1,7 metri, un supporto di montaggio magnetico per telefono con angolazione regolabile, un set di microfoni clip-on indossabili con raggio di trasmissione di 100 metri e fino a 5 ore e mezza di funzionamento per carica, e un cavo USB-C da 15 cm, per rendere più facile catturare audio e video con qualità professionale. Il design compatto e leggero ne facilità la portabilità, consentendo agli utenti di utilizzarlo ogni volta che sentono l'ispirazione. Il kit offre tutto il necessario per effettuare registrazioni a mani libere e si abbina perfettamente con il Supporto Pro con tracking automatico per catturare automaticamente i movimenti a 360° in modalità paesaggio e a 90° in modalità ritratto, senza dover ricorrere ad un assistente di ripresa.

Disponibilità:

Maggio 2025

Prezzo da definirsi

Stage PowerGrip

PowerGrip combina la funzionalità di una power bank ad alta capacità con la praticità di un'impugnatura per telefono ergonomica, ridefinendo la ricarica in mobilità per i consumatori. Pensato per creatori di contenuti, viaggiatori e multitasker, PowerGrip offre una batteria da 10.000 mAh, la ricarica wireless magnetica da 7,5 W, porte di uscita USB-C, un cavo di ricarica USB-C retrattile e uno schermo LED per comunicare il livello di batteria restante. Sarà disponibile in tre colori (celeste pastello, beige sabbia e nero pepe) per combinarsi al meglio con lo stile creativo degli utenti.

Disponibilità:

Maggio 2025

Prezzo da definirsi

Sostenibilità di Belkin

Belkin continua la sua missione per raggiungere il 100% di neutralità carbonica nei suoi uffici e nelle sue attività (emissioni Scope 1 e 2) entro il 2025 e si impegna a ottenere la neutralità in tutto il suo business includendo le emissioni a livello del prodotto (Scope 3) entro il 2030.

*Solo per la spina statunitense

**Dati basati su test interni. I risultati effettivi variano a seconda di diversi fattori.

***Dati basati su test interni. La power bank ricarica un iPhone 16 Pro 3,25 volte e dallo 0 al 50% in 25 minuti. I risultati attuali potrebbero variare a seconda di diversi fattori, inclusi l'età del dispositivo e l'ambiente d'uso dei singoli utenti.

****Potenza totale in uscita: 30 W massimo. Porta USB-C/ingresso cavo: 30 W massimo. Porta USB-C/uscita cavo (porta singola): 30 W massimo. Supporto tecnologia PPS, uscita USB-A (porta singola: 18 W massimo

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

