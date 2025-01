DataXstream annuncia il lancio di OMS+ 4 per un'esecuzione delle vendite più rapida tramite SAP

L'ultima versione integra l'IA e l'automazione intelligente per accelerare i punti vendita B2B e la gestione degli ordini nei canali di vendita per il raggiungimento più rapido del ROI

WILLIAMSBURG, Virginia: DataXstream LLC, un'applicazione approvata da SAP® e partner di livello Gold che sviluppa soluzioni innovative per le vendite e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato la quarta versione della sua pluripremiata piattaforma OMS+, che accelera notevolmente le capacità di elaborazione dei preventivi e degli ordini negli ambienti SAP S/4 HANA On-Premise e SAP S/4 HANA Private Cloud.

Transazioni più rapide di ordini e documenti

Integrando la tecnologia OMS+ IA per l’integrazione intelligente targata DataXstream nella piattaforma OMS+ 4, le organizzazioni B2B saranno in grado di creare ed elaborare in tempo reale ordini a partire da email, PDF e documenti di Excel, riducendo al minimo l’intervento umano ed eliminando la necessità di acquistare componenti add-on aggiuntivi. Il modello AI proprietario ridurrà drasticamente i tempi di immissione manuale e velocizzerà la creazione di preventivi e ordini.

Fonte: Business Wire

