GIGABYTE dimostra le capacità di Omni-AI al CES 2025: soluzioni digitali complete dal Cloud all'Edge

TAIPEI: GIGABYTE Technology, riconosciuta a livello internazionale per le sue capacità di R&D e come importante innovatore di soluzioni di server e centri dati, continua a guidare l'innovazione tecnologica in questo periodo critico di progressi digitali e di IA. Con il suo portafoglio completo di prodotti di IA, GIGABYTE presenterà la sua gamma completa di soluzioni digitali di IA al CES 2025, dall'infrastruttura dei centri dati alle applicazioni di IoT, al personal computing, dimostrando quanto la sua ampia linea di prodotti renda possibile la trasformazione digitale in tutti i settori in quest'epoca caratterizzata dall'intelligenza artificiale.

Alimentare l'IA dal Cloud

Con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di IA che presentano regolarmente parametri da centinaia dell'ordine da miliardi a trilioni, solidi ambienti di formazione (centri dati) sono diventati un requisito essenziale nella corsa all'IA.

Visitate la pagina degli eventi CES di GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Events/CES

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita