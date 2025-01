Riskified e Appriss Retail annunciano il lancio di una pionieristica soluzione per la prevenzione di frodi sui resi omnicanale

La nuova partnership mette in grado i commercianti di combattere gli abusi e le frodi sui pagamenti e sui resi nell’intero percorso del cliente

NEW YORK: Riskified (NYSE:RSKD), una delle principali realtà nel settore dell’intelligence sui rischi e sulle frodi nell’e-commerce, e Appriss Retail, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni riguardanti le autorizzazioni per reclami e resi, annunciano la sigla di una rivoluzionaria partnership che trasformerà il panorama del retail. Questa innovativa collaborazione mira a far fronte ai problemi crescenti degli abusi e delle frodi omnicanale integrando dati completi sugli schemi di acquisto dei consumatori nell’intero percorso del cliente – sia nei negozi fisici che online.

Fonte: Business Wire

