ROYC AB nomina Caspar Macqueen a responsabile dello sviluppo commerciale per guidare la prossima fase della crescita

STOCCOLMA: ROYC, la 'piattaforma come servizio' leader mondiale per gli investimenti alternativi, è lieta di annunciare la nomina di Caspar Macqueen a nuovo responsabile dello sviluppo commerciale. Questa assunzione strategica coincide con un momento in cui ROYC si prepara a espandersi nettamente a seguito del comprovato successo della sua piattaforma, come dimostra il giudizio positivo da parte di alcuni degli istituti finanziari più esigenti di tutta Europa.

Forte di un'eccellente carriera di quasi 10 anni presso aziende fintech e SaaS, tra cui la recente esperienza come responsabile dello Sviluppo commerciale per il Regno Unito e l'area del Medio Oriente e Africa (MEA) per BlackRock Aladdin Alternatives, Caspar apporta competenze nel settore legate alla crescita di aziende commerciali orientate alla tecnologia.

Fonte: Business Wire

