Avinor sceglie Thales per installare il sistema nazionale norvegese di gestione del traffico senza equipaggio di nuova generazione

Thales e Avinor hanno stretto una partnership finalizzata a implementare il sistema nazionale norvegese di gestione del traffico senza equipaggio (UTM) di nuova generazione, migliorando così la gestione dello spazio aereo per velivoli sia con che senza equipaggio, al contempo assicurando la piena conformità alle norme europee.

Impiegando la tecnologia AstraUTM, Thales Topsky - UAS fornirà una piattaforma automatizzata e scalabile per la gestione del traffico in tempo reale, il monitoraggio della conformità e l’integrazione sicura di aerei senza equipaggio, aprendo la strada a operazioni di mobilità aerea efficienti in tutta la Norvegia.

Il nuovo sistema UTM supporta la visione della Norvegia di un’aviazione senza equipaggio, rendendo possibili operazioni con aeromobili a pilotaggio remoto scalabili e sicure e gettando le basi per soluzioni di mobilità aerea all’avanguardia (AAM) insieme all’aviazione tradizionale.

PARIGI: Questo accordo strategico concluso con Avinor, l’operatore aeroportuale e fornitore di servizi di navigazione aerea in Norvegia, consentirà l’installazione del sistema nazionale norvegese di gestione del traffico senza equipaggio di nuova generazione e rappresenta un importante passo avanti nella gestione dello spazio aereo norvegese, combinando innovazione con rigorosa conformità alle norme. Inoltre si pone come una pietra miliare per Thales nell’integrazione di AstraUTM, un’azienda leader nello sviluppo di software UTM avanzato rilevata recentemente.

Fonte: Business Wire

