CES 2025: Tineco è pronta a rivoluzionare le pulizie domestiche con un nuovo prodotto

Il leader del settore presenta l'innovativo FLOOR ONE S9 Artist Steam e una gamma di soluzioni intelligenti per una pulizia al top

LAS VEGAS: Tineco, azienda leader nelle soluzioni intelligenti per la cura dei pavimenti, partecipa al CES per il quarto anno consecutivo, presentando innovazioni che ridefiniscono i confini delle tecnologie di pulizia smart. Dopo aver introdotto il primo aspirapolvere smart nel 2018, seguito dal primo lavapavimenti smart nel 2019 e un lava tappeti nel 2022, la presenza di Tineco alla fiera conferma l'impegno a rivoluzionare l'esperienza di pulizia attraverso design all'avanguardia e funzionalità avanzate.

La principale novità presentata al CES è il FLOOR ONE S9 Artist Steam, che arriva dopo il riconoscimento dell'azienda come leader globale nel segmento dei lavapavimenti*. Questo nuovo dispositivo di punta rappresenta il device più avanzato di Tineco, unendo capacità intelligenti, un design intuitivo e una potente funzione di pulizia a vapore per modernizzare la convenienza e l'efficienza nella cura dei pavimenti. Tra le caratteristiche principali:

Prestazioni di livello superiore: Il vapore ad alta temperatura (284°F/140°C) dissolve efficacemente le macchie più ostinate per una pulizia profonda, mentre il design a 180° e la pulizia dei bordi a tre lati garantiscono un accesso comodo alle aree nascoste, senza lasciare angoli trascurati. Per mantenere prestazioni costanti e affidabili, il sistema di separazione dell'acqua sporca assicura una potente aspirazione anche quando il dispositivo è in posizione piatta, la tecnologia MHCBS garantisce un risciacquo continuo delle spazzole, e il rullo anti-grovigli riduce l'accumulo di capelli.

Facilità d'uso: Una novità per Tineco, le luci Aurora AI cambiano colore in base allo stato della pulizia, mentre la tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d'acqua in tempo reale in base al livello di sporco rilevato, eliminando la necessità di modificare manualmente impostazioni o modalità. Inoltre, il design autopropulso a 360° e il serbatoio dell'acqua pulita riposizionato, che alleggerisce la macchina, garantiscono una manovrabilità senza sforzo.

Lunga durata: Ideale per la pulizia di tutta la casa con una sola carica, le pouch cells migliorate triplicano la durata della batteria e offrono fino a 75 minuti di autonomia. I serbatoi per acqua pulita da 0,88 litro e per acqua sporca da 0,75 litri permettono un utilizzo prolungato.

Pulizia automatica senza sforzo: Un sistema di autopulizia con acqua fresca in 2 minuti pulisce a fondo l'intera unità, dai rulli ai tubi, senza bisogno di smontaggio manuale. Successivamente, un'asciugatura rapida in 5 minuti con aria calda a 185°F (85°C) e la pulizia bidirezionale dei rulli lasciano il dispositivo in condizioni impeccabili per l'uso successivo.

"In Tineco, la nostra passione per l'innovazione ci ispira a sviluppare soluzioni per la pulizia domestica che superino le aspettative e rispondano alle esigenze in continua evoluzione delle famiglie moderne," ha dichiarato il sig. Leng, CEO di Tineco. "Siamo profondamente impegnati a comprendere le necessità dei consumatori e a offrire soluzioni che affrontino sfide reali, e il FLOOR ONE S9 Artist Steam è un esempio perfetto di questa dedizione, offrendo una pulizia profonda e portando la pulizia domestica tradizionale a un livello superiore. Siamo entusiasti di presentare questo nuovo dispositivo al CES e invitiamo i partecipanti a visitare il nostro stand per provarlo di persona e scoprire le nostre ulteriori soluzioni per la cura dei pavimenti."

I modelli di punta Tineco del 2024 saranno anch'essi in esposizione al CES 2025, con innovazioni rivoluzionarie pensate per ridefinire la pulizia domestica. Tra questi:

FLOOR ONE STRETCH S6 : una lavapavimenti in grado di inclinarsi fino a 180 gradi, garantendo una pulizia senza compromessi in ogni angolo.

una lavapavimenti in grado di inclinarsi fino a 180 gradi, garantendo una pulizia senza compromessi in ogni angolo. PURE ONE STATION 5 : lanciato nel quarto trimestre del 2024, è un aspirapolvere rivoluzionario dotato di una stazione intelligente 3-in-1 che massimizza la comodità d'uso riducendo al minimo gli interventi manuali.

lanciato nel quarto trimestre del 2024, è un aspirapolvere rivoluzionario dotato di una stazione intelligente 3-in-1 che massimizza la comodità d'uso riducendo al minimo gli interventi manuali. CARPET ONE Cruiser: un innovativo lavatappeti che trasforma la pulizia quotidiana dei tappeti in un compito semplice e senza sforzo.

Tineco si trova allo stand n. 51239 nella sezione "smart home" del Venetian Expo per dimostrazioni dal vivo delle soluzioni Tineco per la cura dei pavimenti e della cucina. Per maggiori informazioni su Tineco, visitate il sito it.tineco.com.

*Fonte: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; misurazioni basate sul volume delle vendite al dettaglio globali nella seconda metà del 2023 e nella prima metà del 2024; i lavapavimenti per uso domestico sono definiti come dispositivi in grado di erogare acqua pulita (o soluzione detergente) per lavare pavimenti duri e aspirare successivamente acqua sporca e detriti; ricerca completata a novembre 2024.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Fonte: Business Wire

