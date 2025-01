Murata sviluppa l'induttore a chip più piccolo al mondo di classe 006003 pollici (0,16 mm x 0,08 mm)

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) ha annunciato lo sviluppo dell'induttore a chip di classe 006003 pollici (0,16 mm x 0,08 mm) più piccolo al mondo, che verrà presentato nel corso di CES 2025, che si terrà a Las Vegas, USA, dal 7 al 10 gennaio (stand Murata: Las Vegas Convention Center, West Hall, stand 6500). Questo traguardo rappresenta una riduzione in termini di volume di circa il 75% rispetto al prodotto più piccolo di dimensioni pari a 008004 pollici (0,25 mm × 0,125 mm).

L'instancabile ricerca di funzionalità e miniaturizzazione potenziate per i dispositivi elettronici mobili ha portato all'esigenza impellente di componenti più piccoli ed efficienti.

Fonte: Business Wire

