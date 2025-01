Verso nuovi traguardi: Expereo diventa un rivenditore autorizzato di Starlink per fornire una connettività globale a prova di futuro

Expereo sfrutta i satelliti in orbita bassa di Starlink per fornire alle imprese una connessione Internet ad alta velocità affidabile anche nelle aree più remote

LONDRA: Expereo, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'Internet intelligente in grado di connettere persone, luoghi e cose ovunque, ha annunciato oggi di essere diventata un rivenditore autorizzato Starlink, diventando in grado di fornire soluzioni di connettività senza pari alle organizzazioni di tutto il mondo attraverso l'Internet satellitare in orbita terrestre bassa (LEO).

Starlink, progettato da SpaceX, è la prima e più grande costellazione satellitare al mondo che utilizza i satelliti LEO per offrire una connessione Internet in grado di supportare streaming, videochiamate e altro ancora quasi ovunque nel mondo.

Fonte: Business Wire

