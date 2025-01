Laserfiche riconosciuta come un leader nella classifica 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per la Gestione dei documenti

LONG BEACH, Calif.: Laserfiche — importante piattaforma aziendale che aiuta le organizzazioni a gestire il loro contenuto e i flussi di lavoro più essenziali — si è posizionata come Leader nella classifica 2024 Magic Quadrant for Document Management. Laserfiche è stata riconosciuta da Gartner per la completezza della visione e la capacità di esecuzione.

“Siamo entusiasti di essere stati nominati Leader nel nuovo report sulla gestione dei documenti e di essere stati riconosciuti come Gartner Peer Insights Customers’ Choice (Scelta dei clienti) all'inizio dell'anno”, ha dichiarato Thomas Phelps, CIO e SVP di strategia aziendale presso Laserfiche. “Con clienti di tutto il mondo che utilizzano Laserfiche per gestire il proprio contenuto e scalare le proprie attività, siamo costantemente impegnati nell'innovazione dei prodotti e nell'offerta di un'esperienza clienti eccezionale”.

Fonte: Business Wire

