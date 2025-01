Cepton annuncia il completamento dell'acquisizione di Koito e l'avvio di una nuova era di impiego del LIDAR a lungo termine

La collaborazione strategica per guidare l'industrializzazione su larga scala della tecnologia LIDAR, con una forte concentrazione sulla qualità, l'affidabilità e la sostenibilità

L'acquisizione abbina la tecnologia LIDAR all'avanguardia di Cepton con le competenze nel settore automobilistico globale di Koito, aprendo la via a nuovi progressi nell'autonomia sicura.

Unendo le forze con Koito, Cepton accelererà la commercializzazione globale delle sue soluzioni LIDAR nei mercati automobilistici e delle infrastrutture intelligenti.

L'integrazione di Cepton amplierà la piattaforma aziendale di Koito, stabilendo standard del settore nell'adozione del LIDAR da parte del mercato per soluzioni di mobilità di nuova generazione.

SAN JOSE, Calif.: Cepton, Inc. (“Cepton” o la “Società”), azienda innovatrice della Silicon Valley e leader in soluzioni LIDAR ad alte prestazioni, oggi ha annunciato il completamento della sua acquisizione da parte di KOITO MANUFACTURING CO., LTD.

Fonte: Business Wire

