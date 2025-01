Lenovo™ al CES 2025: un pioniere del futuro con l'innovazione alimentata dall'intelligenza artificiale per le aziende, i videogiochi e gli utenti creativi

LAS VEGAS: Lenovo, leader tecnologico globale, ha annunciato una serie innovativa di soluzioni basate sull'IA al CES® 2025, dimostrando novità rivoluzionarie nei settori commerciale, dei videogiochi e dei prodotti di consumo. Con prodotti ideati per potenziare le capacità di professionisti, creatori e studenti, Lenovo sta realizzando tecnologie più intelligenti per tutto ciò che utilizza il potere dell'intelligenza artificiale per fornire soluzioni personalizzate, produttive e protette.

Al centro dell'innovazione di Lenovo c'è la sua visione Smarter AI for All (IA più intelligente per tutti), che integra le capacità all'avanguardia dell'IA nei suoi PC e nelle sue soluzioni Copilot+. Alla guida di questo impegno c'è Lenovo AI Now, un potente assistente di IA personalizzato integrato su dispositivo e realizzato su modello Llama 3 di Meta, che offre elaborazione di linguaggio naturale per compiti come sommari di documenti, recupero della base di conoscenza e assistenza ai flussi di lavoro.

Fonte: Business Wire

