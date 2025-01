Ververica annuncia la disponibilità pubblica dell'opzione di distribuzione BYOC (Bring Your Own Cloud) su AWS Marketplace

Il modello consente di abilitare soluzioni di streaming di dati in tempo reale ad altissime prestazioni e scalabili nell'infrastruttura cloud esistente delle organizzazioni

BERLINO: Ververica, azienda creatrice di Apache Flink® e leader nello streaming di dati in tempo reale, ha annunciato oggi che l'opzione di distribuzione BYOC (Bring Your Own Cloud) per la Unified Streaming Data Platform è ora pubblicamente disponibile su AWS Marketplace. Questo importante traguardo offre alle aziende la soluzione definitiva per bilanciare flessibilità, efficienza e sicurezza nelle loro distribuzioni cloud.

Sulla scia dell'impegno di Ververica nei confronti dell'innovazione, la soluzione BYOC offre un approccio ibrido all'elaborazione dei dati cloud-native. A differenza dei servizi tradizionali completamente gestiti o delle distribuzioni software autogestite, BYOC consente alle organizzazioni di mantenere il controllo completo sui propri dati e sull'impronta del cloud, sfruttando al contempo la Unified Streaming Data Platform di Ververica e implementandola in un ambiente cloud zero trust.

Fonte: Business Wire

