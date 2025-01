Aiosyn Mitosis Breast diventa la prima soluzione di rilevamento della mitosi alimentata dall'IA per ottenere la certificazione CE ai sensi dell'IVDR

NIJMEGEN, Paesi Bassi: Aiosyn, un pioniere nell'innovazione del software per patologie oncologiche e renali alimentato dall'IA, ha annunciato che il suo algoritmo per la conta mitotica ha ottenuto il marchio CE nell'ambito del regolamento per la diagnostica in vitro (IVDR) per l'uso in diagnostica. Questo traguardo rende Aiosyn Mitosis Breast la prima applicazione certificata IVDR per la conta mitotica nella diagnostica del tumore al seno e accelera l'espansione dell'azienda nel settore della patologia clinica.

Il tumore al seno è il tipo di tumore più diffuso tra le donne, con 2,3 milioni di nuove diagnosi ogni anno in tutto il mondo¹, 604.900 delle quali nella regione europea dell'OMS nel 2022².

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita