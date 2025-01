DeepGreenX e Forest First International annunciano il lancio del più grande progetto mondiale di digitalizzazione del patrimonio naturale e di sviluppo verde

LONDRA e NEW YORK: DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX", "DXG", o l'"Azienda"), un'azienda attiva nell'ambito tecnologico e dell'energia verde abilitata all'IA, e Forest First International Inc. ("Forest First") hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo di collaborazione strategica (l'"Accordo") per promuovere lo sviluppo di un'economia verde basata sulle risorse naturali nella regione indonesiana di Maluku, nonché di programmi per replicare questo modello in altre regioni.

L'Accordo si basa su diritti di franchising esclusivi di 60 anni che sono stati accordati a Forest First dall'associazione locale dei proprietari terrieri per le risorse naturali nella regione di Maluku.

Fonte: Business Wire

